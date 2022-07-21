Туркменистан и Грузия открывают прямое авиасообщение

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Грузия договорились об открытии прямого авиасообщения - в рамках визита грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Ашхабад представителями двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта, которое даст возможность начать выполнять прямые авиарейсы между Ашхабадом и Тбилиси.

В ходе переговоров рассматривалась возможность снятия барьеров для экспорта грузинской продукции в Туркменистан, который, в свою очередь, может наладить поставки в Грузии продукции своей химической промышленности.

В рамках визита премьер-министр Грузии встретился с президентом Туркменистана. Кроме того, прошла встреча министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.