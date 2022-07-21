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Премьер Италии снова подал в отставку

CentralAsia (CA) -  Президент Италии Серджо Маттарелла принял председателя совета министров Марио Драги. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Драги вновь заявил о своей отставке вместе с правительством, которое он возглавляет.

«Президент принял это к сведению. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», - говорится в сообщении.

Премьер уже подавал в отставку 14 июля, объяснив это «проблемами в правящей коалиции». Однако, президент не принял его отставку.

20 июля Сенат Италии выразил доверие премьер-министру: вотум доверия поддержали 95 сенаторов, проголосовали против — 38. Еще 182 парламентария, представляющие партии «Движение 5 звёзд», «Лига» и «Вперёд, Италия!», отказались от участия в голосовании.

Драги занимает этот пост с февраля 2021 года.

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