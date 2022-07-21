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Глава МИД России посетит Ташкент на следующей неделе
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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«28—29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Захарова уточнила, что участники заседания обсудят предстоящую встречу глав государств и актуальные вопросы международной повестки.

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