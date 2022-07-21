В Узбекистане 227 специальных бригад занимаются устранением аварий, возникающих из-за аномальной жары

- Узбекистан, общество
- 16:09, 21 июля 2022
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|Предыстория: В Узбекистане 21 июля ожидается +47 градусов
CentralAsia (UZ) - В эти дни во всех регионах Узбекистана в результате аномального повышения температуры воздуха, трансформаторные пункты и кабельные сети местами испытывают увеличение нагрузки потребления, что приводит к неисправности.
«В целях предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в электрических сетях в регионах созданы 227 специальных противоаварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме, и возникшие неисправности устраняются незамедлительно», - сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.
Минэнерго РУз выразило извинения потребителям за неудобства, вызванные резким повышением температуры воздуха.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в регионах Узбекистана ожидается повышение температуры воздуха до +47 градусов.
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