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В Узбекистане 227 специальных бригад занимаются устранением аварий, возникающих из-за аномальной жары
Предыстория: В Узбекистане 21 июля ожидается +47 градусов

CentralAsia (UZ) -  В эти дни во всех регионах Узбекистана в результате аномального повышения температуры воздуха, трансформаторные пункты и кабельные сети местами испытывают увеличение нагрузки потребления, что приводит к неисправности.

«В целях предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в электрических сетях в регионах созданы 227 специальных противоаварийных бригад, работающих в круглосуточном режиме, и возникшие неисправности устраняются незамедлительно», - сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.

Минэнерго РУз выразило извинения потребителям за неудобства, вызванные резким повышением температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в регионах Узбекистана ожидается повышение температуры воздуха до +47 градусов.

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