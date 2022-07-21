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Граждане во время аномальной жары пешком пересекают 2 км туркмено-казахской границы (видео)

CentralAsia (TM) -  Пересекающим границу с Туркменистаном казахстанцам приходится пешком проходить нейтральную территорию – отрезок длиной в два километра, во время экстремальной жары, сообщил пользователь сайта Lada.kz, который заснял переход на видео.

«Переселенцы, в основном этнические казахи, пешком пересекли отрезок нейтральной территории в два километра от одной границы до другой. По жаре в 47°С и с сумками. Мы все знаем, как там бывает летом жарко», – рассказал автор видео.

Ранее Казгидромет предупредил, что в приграничной с Туркменистаном Мангистауской области ожидается жара от +40 до +45 градусов в тени.

Согласно законам, водителей с автотранспортом и других сопровождающих лиц на нейтральную территорию не пропустит ни туркменская, ни казахская сторона, поэтому людям приходится идти пешком с сумками, а среди них всегда есть женщины с детьми и пожилые.

Представителям пограничной службы Казахстана сообщили сопровождающим, что, согласно должностной инструкции, не имеют права пропускать автотранспортные средства на нейтральную территорию.

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