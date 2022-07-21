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Президент Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане, в рамках четвертой Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Также Токаев открыл бюст казахстанского писателя в его доме-музее.

«Глава государства посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ата. В доме-музее президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарта Токаева встретили экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов и министр культуры Азамат Жаманкулов.

Дом Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате был построен в 1959 году.

В этом доме писатель жил и работал в 1959-1961 годах, а также начал писать свой последний роман «Племя младое», но не закончил его.

В сентябре 1970 года здесь состоялось официальное открытие библиотеки-музея Мухтара Ауэзова.

В настоящее время в музее хранятся личные вещи писателя: стол, стулья, кресло-качалка, кресло-кровать, настольные часы, вешалка, книжный шкаф, книги. Первые 5000 экземпляров книг библиотеки были собраны по инициативе дочери писателя Лейли Мухтаровны. Сейчас книжный фонд библиотеки составляет около 12 тыс. книг. В стенах библиотеки-музея проводятся семинары, читательские конференции, встречи.

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