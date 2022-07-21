Узбекистан намерен привлечь льготный кредит в Испании для закупки четырех высокоскоростных поездов

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует привлечь льготный кредит в Испании для закупки четырех высокоскоростных поездов Talgo-250 («Афросиаб»). Переговоры об этом на днях провели представители «Узбекистон темир йуллари» и Министерства промышленности, торговли и туризма Испании, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи было отмечено, что Узбекистан на сегодняшний день закупил шесть высокоскоростных электропоездов, произведенных испанской компанией Patentes Talgo SLU.

Последняя партия поступила в 2021 году. Для финансирования проектов был привлечен кредит Фонда интернационализации испанских компаний (FIEM) сроком на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Также испанской стороне была представлена подробная информация о ходе реализации проекта по электрификации железнодорожной линии «Бухара-Ургенч-Хива», предусматривающего после ввода в эксплуатацию высокоскоростной линии закупку дополнительных четырех электропоездов.

Стороны обсудили возможность организации закупок поездов Talgo-250 за счет льготного кредита фонда FIEM для финансирования проекта.

Испанская сторона информировала, что приложит все усилия для положительного решения вопроса возможности выделения кредита фонда FIEM на льготных условиях при рассмотрении данного вопроса руководством уполномоченных профильных министерств правительства Испании.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить проработку вопроса на экспертном уровне.