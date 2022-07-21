Азиатский банк развития снизил прогноз экономического роста Азии в этом году до 4,6%

CentralAsia (CA) - Азиатский банк развития снизил свой прогноз роста в развивающихся странах Азии на этот год до 4,6%, тогда как в апреле Банк прогнозировал рост на уровне 5,2%. Об этом сообщается в пресс-релизе АБР, распространенного представительством организации в Ташкенте.

Как отмечает АБР, главным фактором стало - замедление роста в КНР, крупнейшей экономике региона, из-за сбоев в связи с новыми локдаунами COVID-19, а также более слабого мирового спроса.

Согласно выпущенному 21 июля отчету банка, развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона все еще продолжают свое восстановление после пандемии COVID-19. Многие страны ослабляют ограничения на мобильность, что повышает экономическую активность.

Наряду с этим, в странах с развитой экономикой наблюдается агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Безусловно, на прогноз повлияли и экономические последствия продолжающегося вторжения России в Украину.

«Воздействие пандемии на экономику снизилось в большей части Азии, но мы далеки от полного и устойчивого восстановления. Помимо замедления в КНР, последствия войны в Украине усилили инфляционное давление, которое заставляет центральные банки по всему миру повышать процентные ставки, действуя как тормоз для роста. Крайне важно устранить все эти глобальные факторы неопределенности, которые продолжают создавать риски для восстановления региона», — сказал главный экономист АБР Альберт Парк.

Ожидается, что в этом году рост экономики КНР составит 4% по сравнению с ранним прогнозом на уровне 5%. АБР также понизил прогноз эконмического роста Индии до 7,2% с 7,5% на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики.

Прогнозируется, что инфляция в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году ускорится до 4,2% по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 3,7%. Однако инфляционное давление в регионе в целом по-прежнему ниже, чем в других частях мира.

На 2023 год АБР понизил свой прогноз экономического роста для региона до 5,2% с 5,3%, повысив прогноз инфляции до 3,5% с 3,1%.

Прогнозы роста для некоторых субрегионов были повышены. Прогноз для Юго-Восточной Азии был повышен до 5% в этом году с прогнозировавшихся ранее 4,9% на фоне увеличения внутреннего спроса из-за смягчения ограничений, введенных в связи с COVID-19. Прогноз для стран Кавказа и Центральной Азии был повышен с 3,6% до 3,8%, поскольку некоторые страны субрегиона справились с экономическими последствиями российского вторжения в Украину лучше, чем ожидалось. Прогноз роста Тихоокеанского региона благодаря восстановлению туризма на Фиджи улучшился до 4,7% с 3,9%.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.