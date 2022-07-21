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Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

CentralAsia (CA) -  Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России, который включает эмбарго на золото, заморозку активов «Сбербанка» и введение новых экспортных ограничений. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Члены ЕС одобрили наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля... Я приветствую это», — пишет она.

Санкции вступят в силу после их опубликования в официальном журнале Европейского союза.

20 июля, постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс рассказал об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он пояснил, что пакет предполагает санкции против более чем 50-и физических и юридических лиц, «включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов».

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