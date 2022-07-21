Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили актуальную региональную повестку

CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 июля на полях очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проходящей в городе Чолпон-Ате, провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделили продвижению совместных проектов кооперации и практического взаимодействия в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики.

Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке.

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