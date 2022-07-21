Национальные федерации по фехтованию попросили снять санкции с Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Более 100 национальных федераций поддержали переизбрание Алишера Усманова на пост главы Международной Федерации фехтования, передает УзА.

Согласно информации, на имя президента МОК Томаса Баха отправили письмо с просьбой «отменить санкции в отношении Усманова и обеспечить его возвращение в фехтование, приложить все усилия для восстановления справедливости».

По данным издания insidethegames, Усманов с момента избрания в 2008 году на пост главы вложил около 91 миллиона евро. Алишер Усманов ушёл с поста президента Международной Федерации фехтования из-за санкций Евросоюза, которые он посчитал «несправедливыми».

Ранее сообщалось, что в марте текущего года основатель компании USM Алишер Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FEI). В заявлении миллиардер указал, что стал мишенью санкций со стороны Евросоюза. Как отмечается, Усманов оставил пост «до восстановления справедливости».