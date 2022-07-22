Парадоксальная проблема образования в Монголии, — East Asia Forum

CentralAsia (MNG) - В 2019 году Монголия заняла 102 место из 141 страны в Отчете о глобальной конкурентоспособности. Его слабые стороны включали известность исследовательских институтов, научных публикаций, навыки выпускников и легкость поиска квалифицированных работников. В этой последней категории Монголия заняла 140 место из 141.

На первый взгляд парадоксальным контрастом, в Монголии самое большое количество университетов на душу населения: 88 высших учебных заведений (ВУЗов) на трехмиллионное население. Уровень зачисления в университеты почти соответствует общеевропейскому валовому уровню зачисления в 73 процента. Количество студентов-исследователей также утроилось в период с 2000 по 2018 год, что сделало Монголию одним из самых высоких показателей числа докторантов на 1000 человек. Это говорит о том, что Монголия имеет приличное количество человеческих ресурсов в секторе исследований и разработок (НИОКР).

Однако стране не хватает исследовательского потенциала и высококвалифицированных кадров. Расширенное высшее образование имеет решающее значение для повышения национального исследовательского потенциала. Так почему же в стране с таким количеством выпускников университетов не хватает высококвалифицированных кадров?

Этот парадокс увеличения институционального потенциала, но стагнации человеческих ресурсов происходит из-за противоречивых амбиций реформы высшего образования. С 1990-х годов международные организации и сторонние советники навязывали неолиберальные реформы монгольским политикам. Это включало возможность приватизации высшего образования, а также сокращение общей доли ВВП и государственных расходов, направляемых на высшее образование.

Монголия — одна из немногих стран в мире, которая выделяет минимальную долю своего бюджета на высшее образование. В результате сектор высшего образования Монголии в основном финансируется за счет платы за обучение студентов. Только 0,1% ВВП страны было потрачено на НИОКР, что намного ниже, чем в среднем по ОЭСР (2,68%). Минимальные инвестиции правительства Монголии в физический капитал привели к низкому уровню исследовательского потенциала.

Улучшение управления государственными университетами лежит в основе усилий Монголии по реформированию сектора высшего образования. К середине 1990-х годов, чтобы сделать свои государственные университеты автономными и самодостаточными, Монголия приняла форму управления университетами, аналогичную той, что используется в Соединенных Штатах.

Но государственные университеты не добились столь желанной автономии из-за расходящихся интересов правящих партий и краткосрочных политических разногласий. Политическое вмешательство и микрополитика в государственных университетах отрицательно сказались на руководстве, человеческих ресурсах и общей эффективности высшего образования. Академические заслуги как ключевой фактор при найме и продвижении по службе были заменены политическим покровительством и кумовством. Компетентные ученые, не согласные с коррумпированной системой, уехали за границу, что привело к сокращению кадрового резерва.

Реформы были направлены на объединение преподавания и исследований в университетах. Но существующая система все еще советская по структуре. Исследования не были неотъемлемой частью обязанностей академика до 1990-х годов. Во время холодной войны существовала Академия наук, которая отвечала за проведение исследований. Несмотря на то, что многие вузы в Монголии заявляют, что они являются исследовательскими университетами, в большинстве из них сохраняются сильные преподавательские и слабые исследовательские функции.

Исследовательская культура в монгольских университетах требует значительного внимания ради устойчивого развития исследований. Этот культурный сдвиг требует новых компетенций и изменения отношения к управлению исследованиями.

Любопытно, что современная Академия наук не имеет большего научного потенциала, чем университеты. Например, публикаций пяти крупных государственных университетов больше, чем публикаций исследователей, связанных с Академией наук. В 2018–2021 годах университеты опубликовали в Web of Science на 50 % больше материалов, чем Академия наук.

Это поднимает другой вопрос. Почему самое известное научно-исследовательское учреждение Монголии получает наибольшую долю бюджета страны на исследования, хотя его исследовательский профиль ниже, чем у университетов?

Противоречивые амбиции реформы высшего образования привели к увеличению количества, но снижению качества исследовательского потенциала страны. Исследовательский потенциал страны основан на множестве элементов, включая адекватное финансирование, подготовку и наличие исследовательского персонала, системы удержания людей в научно-исследовательской деятельности, расширенную систему высшего образования и исследовательскую культуру. Несмотря на то, что в Монголии расширено высшее образование, налажена местная исследовательская подготовка и имеется большое количество сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, этих факторов недостаточно для создания исследовательского потенциала. Монголии не хватает других важных факторов, включая эффективное управление, строгую исследовательскую культуру и адекватное финансирование.

Правительство Монголии заявило о своей приверженности «Видению-2050», долгосрочному плану национального развития. Это должно позиционировать его исследовательские университеты, чтобы в долгосрочной перспективе лидировать в стране благодаря знаниям и опыту. Но чтобы это стало реальностью, правительству необходимо проводить последовательную политику и законодательство, предоставлять автономию государственным университетам, объединять государственные университеты и Академию наук и выделять адекватное финансирование НИОКР.

С этой целью ожидается, что предложенный Азиатским банком развития проект развития исследовательского университета в Монголии укрепит исследовательский потенциал страны. Проект укрепит сотрудничество между шестью ключевыми государственными университетами, государственными исследовательскими институтами и промышленностью. Расширение междисциплинарного образования и исследований последипломного образования, передача технологий и коммерциализация послужат основой для развития исследовательских университетов. Надеемся, что это приведет к увеличению количества высококвалифицированных кадров и повысит исследовательский потенциал в Монголии.

автор: Орхон Гантогтох — аспирант и научный сотрудник Института азиатских исследований Университета Британской Колумбии.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: East Asia Forum

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