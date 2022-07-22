экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия запускает приложения для инвесторов и совещание по внедрению э-правительства

CentralAsia (MNG) -  Несколько дней назад в едином центре обслуживания «Инвестиции в Монголию» Министерства экономического развития Монголии состоялось совещание по приему жалоб инвесторов и внедрению системы электронного правительства.

С момента создания Министерства экономического развития правительства Монголии были предприняты усилия для создания благоприятной инвестиционной среды, повышения эффективности инвестиций, уточнения мер политики по поддержке экономики и их поэтапной реализации для обеспечения реализации. Созыв этого брифинга в этих рамках для оказания практической политической поддержки инвесторам и владельцам бизнеса для обеспечения их устойчивого прогресса на всех этапах инвестирования путем создания новой системы для устранения трудностей и препятствий, инвесторам были представлены следующие две электронные системы.

Одним из них является электронная регистрация жалоб инвесторов и система мониторинга для разрешения /www.ipc.gov.mn/: Отсутствие координации между государственными органами Монголии привело к ущемлению интересов отечественных и иностранных инвесторов, работающих в Монголии, сбой в бизнес-операциях и последующее прекращение инвестирования, а также основная причина падения инвестиций новых участников.

Поэтому Министерство экономики и развития внедрило новую, усовершенствованную версию электронной системы /www.ipc.gov.mn/, чтобы регулярно получать информацию о трудностях, с которыми сталкиваются инвесторы, оперативно разрешать жалобы и запросы, а также создавать система, которая действительно защищает инвесторов.

Помимо Монголии, 15 стран мира внедрили Системный механизм реагирования инвесторов (SIRM Systemic Investor Response Mechanism) (www.ipc.gov.mn/) для мониторинга и разрешения жалоб инвесторов посредством электронной регистрации.

Во-вторых, это Электронная система обслуживания инвесторов /www.e-invest.mn/: Сокращение количества лицензий и сертификатов, необходимых инвесторам для ведения бизнеса в Монголии, и шагов, необходимых для начала деятельности. Например, от Государственного регистрационного управления, Главного налогового управления, государственных органов, таких как Главное управление социального страхования и Бюро иммиграции, для получения государственных услуг, и официально введен в эксплуатацию единый сервисный центр, отвечающий условиям для получения всех 62 услуг.

В продолжение этой работы, в целях удобного и быстрого предоставления инвесторам госуслуг, разработана система электронного обслуживания /e-invest.mn/, а справочные материалы и справки из государственных органов можно получить онлайн, тем самым экономя время и денежные затраты инвесторов.

Вышеупомянутая электронная система уникальна тем, что она была разработана в соответствии с передовой международной практикой и является хорошим примером того, как правительства могут прислушиваться к мнению частного сектора и делать государственные услуги более доступными для инвесторов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане 21 июля ожидается +47 градусов
  • Ведомство интеллектуальной собственности Монголии приняло решение о сотрудничестве с южнокорейскими коллегами
  • В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом - более 2,2 тыс. новых случаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com