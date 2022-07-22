Монголия запускает приложения для инвесторов и совещание по внедрению э-правительства

CentralAsia (MNG) - Несколько дней назад в едином центре обслуживания «Инвестиции в Монголию» Министерства экономического развития Монголии состоялось совещание по приему жалоб инвесторов и внедрению системы электронного правительства.

С момента создания Министерства экономического развития правительства Монголии были предприняты усилия для создания благоприятной инвестиционной среды, повышения эффективности инвестиций, уточнения мер политики по поддержке экономики и их поэтапной реализации для обеспечения реализации. Созыв этого брифинга в этих рамках для оказания практической политической поддержки инвесторам и владельцам бизнеса для обеспечения их устойчивого прогресса на всех этапах инвестирования путем создания новой системы для устранения трудностей и препятствий, инвесторам были представлены следующие две электронные системы.

Одним из них является электронная регистрация жалоб инвесторов и система мониторинга для разрешения /www.ipc.gov.mn/: Отсутствие координации между государственными органами Монголии привело к ущемлению интересов отечественных и иностранных инвесторов, работающих в Монголии, сбой в бизнес-операциях и последующее прекращение инвестирования, а также основная причина падения инвестиций новых участников.

Поэтому Министерство экономики и развития внедрило новую, усовершенствованную версию электронной системы /www.ipc.gov.mn/, чтобы регулярно получать информацию о трудностях, с которыми сталкиваются инвесторы, оперативно разрешать жалобы и запросы, а также создавать система, которая действительно защищает инвесторов.

Помимо Монголии, 15 стран мира внедрили Системный механизм реагирования инвесторов (SIRM Systemic Investor Response Mechanism) (www.ipc.gov.mn/) для мониторинга и разрешения жалоб инвесторов посредством электронной регистрации.

Во-вторых, это Электронная система обслуживания инвесторов /www.e-invest.mn/: Сокращение количества лицензий и сертификатов, необходимых инвесторам для ведения бизнеса в Монголии, и шагов, необходимых для начала деятельности. Например, от Государственного регистрационного управления, Главного налогового управления, государственных органов, таких как Главное управление социального страхования и Бюро иммиграции, для получения государственных услуг, и официально введен в эксплуатацию единый сервисный центр, отвечающий условиям для получения всех 62 услуг.

В продолжение этой работы, в целях удобного и быстрого предоставления инвесторам госуслуг, разработана система электронного обслуживания /e-invest.mn/, а справочные материалы и справки из государственных органов можно получить онлайн, тем самым экономя время и денежные затраты инвесторов.

Вышеупомянутая электронная система уникальна тем, что она была разработана в соответствии с передовой международной практикой и является хорошим примером того, как правительства могут прислушиваться к мнению частного сектора и делать государственные услуги более доступными для инвесторов.

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