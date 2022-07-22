Монгольские инженеры создали прочный автомобиль «МОЗО-Х» на замену «УАЗ-469». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Об этом журналистам сообщил первый производитель автомобилей в Монголии Bars Motors.

Новый автомобиль «МОЗО-Х», который будет представлен, отличается более живучей, хорошей управляемостью и комбинированным двигателем, который может заменить автомобиль «УАЗ-469». Автомобиль «MOZO-X» будет ездить как 100-процентный электромобиль в городском потоке с электродвигателем, а на бездорожье будет работать с бензиновым двигателем.

Bars Motors производит автомобили с бензиновыми и электрическими двигателями.

«В нашей компании прямо и косвенно работает около 480-500 человек. Кроме того, мы сотрудничаем с семью-восьмью зарубежными компаниями. Тяжелая промышленность – одна из немногих отраслей, которые могут развиваться в Монголии. Монголия тратит около 500 миллионов долларов на автомобиль. У нас есть все возможности для внутреннего освоения этих денег. Поэтому можно сказать, что производство двух типов автомобилей, собранных и произведенных в Монголии, является прогрессом. Ожидается, что до конца текущего года будет создано более тысячи новых рабочих мест, если автомобиль «МОЗО-Х» будет поставлен населению.

Наша команда вносит весомый вклад в развитие отрасли тяжелой промышленности. Несколько лет назад люди смеялись надо мной, когда я сказал, что мы строим машину.

Но сегодня мы создали и выпустили 3-ю модель. В рамках кампании «Монголия-1 с MOZO» мы создали электромобиль под названием HERO и представили его публике. Сейчас в рамках кампании «Монголия-2 с MOZO» автомобиль MOZO-X был создан в результате тяжелой работы, такой как монгольская изобретательность, исследования и испытания.

Новый автомобиль «МОЗО-Х» имеет двигатель 1,5, турбомотор, передний привод, а кроме того, на два задних колеса установлены электродвигатели. Расход бензина 6-8 литров на 100 км. Единственный автомобиль в Монголии с гарантией на все запчасти. Обслуживание бесплатное. Сиденье эргономично и удобно для долгих часов вождения. «MOZO X» тестировался на загородных внедорожных дорогах, поэтому подходит для любых сложных дорог Монголии.

Пять основных элементов взяты из-за границы: шины, лонжеронная рама, система рулевого управления и аккумулятор. Панель приборов, лобовые, боковые и задние автостекла, боковые панели и сиденья автомобиля производятся отечественными компаниями. Внутренняя часть автокресла изготовлена ​​из овечьей шерсти. Воздушные фильтры - «респираторы» двигателя изготавливаются из овечьей шерсти, и отечественная промышленность развивается вместе с нами, создавая отправную точку», сказал Д.Дэмбэрэл, учредитель ООО «Барс Моторс». Также совсем скоро в аэропорту Инчхон откроется Mozo Travel Cafe для продвижения автомобиля MOZO среди иностранных туристов. В настоящее время через аэропорт Инчхон ежедневно проходит 50 000 человек.

MOZO-X (механический) 1,5 турбомеханический, все в лизинге банка, с завода через 2 недели после заказа. Заводская гарантия пять лет.

Мотор: 15S4G Morris Garage

Коробка передач: Механическая 5-ступенчатая (вперед)

Расход бензина: 6-8 л/100 км (лето, зима)

Другие характеристики:

Длина: 4631 мм,

Ширина: 1893 мм,

Высота: 1694 мм,

Вес нетто: 1541 кг,

Общий вес: 1916 кг,

Шины: 235/65 R17

Переднеприводный

Емкость банка: 60 ​​литров

MOZO-X (Automatic) 2.0 Turbo Automatic, все в лизинге, отгружается с завода через 1-2 недели после заказа. Пятилетняя гарантия.

Мотор: 4G63S4T Mitsubishi

Коробка передач: Механическая 5-ступенчатая (вперед)

Расход бензина: 7-9 л/100 км (лето, зима)

Другие характеристики:

Длина: 4631 мм,

Ширина: 1893 мм,

Высота: 1694 мм,

Вес нетто: 1541 кг,

Общий вес: 1916 кг,

Шины: 235/65 R17

Переднеприводный

Емкость банка: 60 ​​литров

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