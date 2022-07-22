В Улан-Баторе открылась выставка «BEST OF MONGOL ZURAG». ФОТО

CentralAsia (MNG) - Выставка лучших произведений монгольской живописи «BEST OF MONGOL ZURAG» открылась в честь 80-летия создания профессиональной организации изобразительного искусства в Монголии и 20-летия Ассоциации «Монгол Зураг» («Монгольская живопись»).

На этой выставке, демонстрирующей отечественному и зарубежному зрителю лучшие произведения монгольского искусства, представлены 20 работ из золотой коллекции Монгольской художественной галереи, коллекции Союза монгольских мастеров, коллекции Музея изящных искусств и произведения известных монгольских коллекционеров и художников.

Выставка продлится до 27 июля 2022 года.

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