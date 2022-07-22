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Юная тяжелоатлетка Монголии стала чемпионкой Азии в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  В Ташкенте проходит чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, который соберет около 300 молодых звезд из 21 страны мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).

В чемпионате принимают участие монгольские спортсмены. Также в НОК Узбекистана сообщили, что команды Японии и Китая не будут принимать в этот раз участие, в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи завершится 25 июля. Состязания будут проходить в спорткомплексе «Юнусабад» ежедневно в 11 часов, а вечерняя программ – в 19 часов по местному времени.

О. Төгс-Эрдэнэ из Монголии завоевала золотую медаль в весовой категории до 71 кг среди девушек. В сумме двоеборья Төгс-Эрдэнэ подняла 197 (89 + 108) кг, завоевав золотые награды в рывке и толчке. О. Төгс-Эрдэнэ ученица Х класса, средней школы Буянт-Ухаа, района Хан-Уул, Улан-Батор.

За нее последовали спортсменки Даулетова Аружан из Казахстана и Нур Яхья из Узбекистана.

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