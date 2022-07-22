Инвесторы готовятся к дефолтам по долгам развивающихся стран, а Лаос и Монголия находятся на линии огня

CentralAsia (MNG) - Обеспокоенность по поводу возможных дефолтов на азиатских пограничных рынках растет, поскольку Economist Intelligence Unit присоединился к малайскому банкингу, чтобы предупредить о рисках на фоне более быстрой инфляции и роста стоимости заимствований.

У Лаоса самая высокая вероятность неуплаты в следующие четыре года, за ним следует Монголия, говорится в отчете EIU, добавляя, что Мьянма также представляет собой потенциальный риск.

Глобальные инвесторы в облигации все больше опасаются угрозы исторического каскада дефолтов после того, как Шри-Ланка и Россия приостановили выплату долга в этом году.

Обеспокоенность более остра в странах с пограничной экономикой, которые борются с растущим импортом, сокращающим их резервы, усугубляемым агрессивным повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, что увеличивает стоимость заимствований во всем мире.

Это риск, о котором в этом году говорили уязвимые развивающиеся экономики по всему миру, причем Bloomberg Intelligence указывает на особую неопределенность в Сальвадоре, Гане, Египте, Тунисе и Пакистане.

В настоящее время существует 21 развивающийся рынок с суверенным долгом, который торгуется на проблемных уровнях — доходность более чем на 10 процентных пунктов выше доходности казначейских облигаций с аналогичным сроком погашения — что может указывать на то, что инвесторы верят в реальную возможность дефолта.

Согласно данным, собранным на основе индекса Bloomberg, это более чем вдвое превышает показатель на конец 2021 года.

«Наш анализ убедительно показывает, что Лаос и Монголия наиболее подвержены риску дефолта вслед за Шри-Ланкой в ​​2022–2026 годах, причем первый вызывает более непосредственную озабоченность», — говорится в сообщении EIU. Несмотря на прогнозы относительной стабильности в Мьянме, «эскалация внутреннего конфликта может произойти без особого предупреждения, что поставит под угрозу платежеспособность суверена».

Согласно отчету Всемирного банка на этой неделе, перспективы экономического роста Мьянмы остаются слабыми, поскольку растущая инфляция, нехватка долларов и затяжной внутренний конфликт создают проблемы для ее восстановления после пандемии, — пишет The Irish Independent.

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