Самый молодой новый кардинал церкви в Монголии был экзорцистом более 20 лет

епископ Джорджио Маренго

CentralAsia (MNG) - Помимо того, что молодой епископ установил рекорд для своего возраста, он занимается экзорцистом уже более 20 лет.

Самый молодой новый кардинал Церкви также является экзорцистом: епископ Джорджио Маренго, 47-летний итальянец, который работает епископом-миссионером в далекой Монголии, официально станет «самым молодым кардиналом» с 27 августа.

На консистории, назначенной на этот день, Папа Франциск передаст ему знаменитый красный кабачок, который символизирует мужество и готовность принять мученическую смерть за Христа, если это будет необходимо.

В дополнение к его юному возрасту для кардинала — большинству кардиналов за 60 — другой «интересный факт» вокруг молодого епископа уже привлекает внимание католиков: в стране, в которой он осуществляет свою миссию, Монголии, меньше 1500 католиков.

Монгольская история характеризуется большой изоляцией от западного влияния. Среди населения, объявляющего себя религиозным, огромное преобладание местных коренных традиций, особенно шаманизма: оно насчитывает более 10 000 приверженцев, что более чем в шесть раз больше, чем католиков. Более того, в течение 20 века Монголия подвергалась репрессиям коммунистической диктатуры, которая формально запрещала религиозные культы.

Новый кардинал, принадлежащий к конгрегации миссионеров Consolata, сказал о своем назначении кардиналом: «Для меня жить этим новым призванием означает продолжать путь малости, смирения и диалога».

Теперь еще одна информация о епископе Маренго вызывает любопытство у католиков: молодой епископ уже более 20 лет занимается экзорцистом. И не только это: он является ориентиром среди священников, уполномоченных осуществлять служение экзорцизма.

Епископ Маренго был одним из лекторов XVI курса экзорцизма и молитвы освобождения, который ежегодно проводится в Папском Атенеуме Регины Апостолорум в Риме. Ранее он посещал тот же курс в качестве студента.

По словам епископа-миссионера, люди, готовящиеся к крещению в Монголии, сталкиваются с особыми препятствиями, раскрывающими действие лукавого, который отвлекает их к наследственным обычаям, несовместимым с Откровением Христа. Епископ Маренго напоминает, что с первых дней Церкви это сопротивление было обычным явлением: католическим священникам нужно было повторить «деятельность учеников Иисуса», которая «включала изгнание бесов и исцеление больных».

Однако не только Монголия сталкивается с проблемой укоренившихся суеверий: для епископа Маренго новое язычество обществ во всем мире является признаком воздействия дьявола на души с целью отвлечь их от Истины.

«Причина осуждения суеверий всегда одна и та же и относится и к нам сегодня: эти обычаи предполагают недостаток веры, и мы прибегаем к ним, чтобы избежать неуверенности», — говорит епископ Маренго.

Напротив, Христос «всецело доверяет Отцу», и «точно так же и смирение верующих во Христа предполагает полное доверие Ему».

Будущий кардинал Маренго выделил 5 советов по борьбе с дьяволом:

«Главный путь – это молитва. И в этой сфере выделяются евхаристическое поклонение и различные формы почитания Марии». Он просит уделять особое внимание литургическим молитвам с текстами, намекающими на исцеление, всегда соблюдая должные литургические нормы. А в отношении Монголии он свидетельствует: «Все меняется после распространения поклонения Святым Дарам». «Адекватная катехизация о действии дьявола и о том, как противостоять ему». «Возможности для обмена тем, где в диалоге могут возникнуть вопросы демонологии». «Совершение изгнания нечистой силы, когда это необходимо», всегда соблюдая нормы Церкви. «Формирование священников и монашествующих относительно духовного здоровья и борьбы с дьяволом».

источник: Аleteia

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения