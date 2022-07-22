Интерпол задержал в Узбекистане находящегося в международном розыске иностранца

CentralAsia (UZ) - Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД в Узбекистане задержали иностранца, находящегося в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД РУз.

Согласно информации, сотрудники бюро задержали 54-летнего иностранца, которого в январе 2014 года объявили в международный розыск, по инициативе правоохранительных органов Казахстана. За совершение мошеннических действий в особо крупном размере, хищения чужого имущества путем злоупотребления доверия, в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Коллеги Национального центрального бюро Интерпола из Нур-Султана, являющиеся инициатором розыска, проинформированы о задержании мошенника до его выдачи для дальнейшего уголовного преследования в Казахстан.

В настоящее время Генеральная прокуратура Узбекистана рассматривается вопрос его экстрадиции в Казахстан.