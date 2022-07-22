В Монголии за сутки выявлено 308 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Уровень заражения COVID-19 снова вырос в Монголии из-за существования подвариантов Omicron BA.4 и BA.5, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны. Вчера, по данным министерства, Монголия сообщила о 323 новых случаях заражения COVID-19, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 934 357 человек.

Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрирован 308 новых случаев заражения COVID-19.

Из новых случаев 186 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 122 случая были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов — 2119.

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