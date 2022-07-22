Новым президентом Индии стала женщина — Драупади Мурму

Драупади Мурму

CentralAsia (CA) - На выборах президента Индии победила кандидат от Национального демократического альянса Драупади Мурму — она член правящей партии Бхаратия Джаната, сообщает The Indian Express.

Мурму набрала 64% голосов выборщиков из числа членов парламента и местных ассамблей штатов и территорий, ее соперник-оппозиционер Яшвант Синха — 36%. Мурму получила голоса во всех штатах страны, Синха проиграл в трех штатах. Синха поздравил Мурму с победой.

Также нового президента поздравил действующий премьер-министр Нерендра Моди.

«Жизнь Драупади Мурму, ее ранняя борьба, ее богатое служение и ее образцовый успех мотивируют каждого индийца. Она стала лучом надежды для наших граждан, особенно для бедных, маргинализированных и угнетенных», — написал он.

64-летняя Мурму стала второй женщиной, которая заняла пост президента Индии. Первой была Пратибха Патил (2007–2012).

Она принесет присягу 25 июля, за день закончится срок полномочий действующего президента Рама Натха Ковинда.

Индия — парламентская республика, поэтому президент в стране выполняет в основном представительские функции. Срок его полномочий составляет пять лет и не более двух сроков подряд.