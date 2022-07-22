Лукашенко заявил, что Минск признал существование ЛНР и ДНР

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Минск «де-факто признал, что есть Крым, Луганск и Донецк», и если будет нужно, признает это указом главы государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью AFP, сообщается на сайте президента.

Лукашенко спросили, почему Белоруссия, несмотря на тесные отношения с Россией, до сих пор официально не признала ДНР и ЛНР, а также присоединение Крыма. Президент ответил, что в этом нет «никакой необходимости». «Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму», но если им понадобится «продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее», Минск будет им помогать, заявил он.

«Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем <...>, мы этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк», — сказал Лукашенко.

Разговоры об официальном признании он назвал болтовней и заявил, что если понадобится, то подпишет соответствующий указ. «Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — отметил президент.

То же можно ответить и на вопросы, присоединится ли Белоруссия к российским военным действиям, продолжил он. «Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым», — заключил Лукашенко.

Независимость ДНР и ЛНР, помимо России признали еще два государства — члена ООН — Сирия и Северная Корея, а также два частично признанных государства — Абхазия и Южная Осетия. После того как Дамаск и Пхеньян объявили о своем решении, Киев разорвал с ними дипломатические отношения. А западные страны после признания Россией ДНР и ЛНР ввели против нее санкции.