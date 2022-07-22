В Казахстане за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев COVID
- Азия и мир, общество
- 10:59, 22 июля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в Нур-Султане – 796;
в Алматы – 722;
в Карагандинской области – 165;
в Жетысуской области — 109;
в Шымкенте – 105;
в Алматинской области – 90;
в Жамбылской области – 82;
в Акмолинской области – 62;
в Атырауской области – 47;
в Кызылординской области – 40;
в Костанайской области – 37;
в Мангистауской области – 32;
в Абайской области — 31;
в ЗКО – 31;
в Павлодарской области – 26;
в СКО – 25;
в Туркестанской области – 26;
в Улытауской области — 20;
в ВКО – 9.
Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев.
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