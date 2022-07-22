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В Казахстане за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в Нур-Султане – 796;

в Алматы – 722;

в Карагандинской области – 165;

в Жетысуской области — 109;

в Шымкенте – 105;

в Алматинской области – 90;

в Жамбылской области – 82;

в Акмолинской области – 62;

в Атырауской области – 47;

в Кызылординской области – 40;

в Костанайской области – 37;

в Мангистауской области – 32;

в Абайской области — 31;

в ЗКО – 31;

в Павлодарской области – 26;

в СКО – 25;

в Туркестанской области – 26;

в Улытауской области — 20;

в ВКО – 9.

Всего в стране подтверждено 1 326 190 случаев.

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