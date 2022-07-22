Дети в возрасте 5-11 лет будут вакцинированы от COVID-19, — Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) - «Начала распространяться следующая волна омикронных версий пандемии. В июле в Монголии был зарегистрирован один летальный исход. Согласно анализу лаборатории секвенирования генов НИЦИЗ, обнаружено около 10% омикронных версий ВА.4 и ВА.5. Ожидается, что в будущем этот процент будет увеличиваться. В Монголии мы живем бок о бок с пандемией, но граждан призывают быть ответственными и регулярно носить маски. Также решение о вакцинации детей в возрасте 5-11 лет принял министр здравоохранения. При принятии этого решения учитывались мнения Совета детского отделения, Совета отделения иммунитета и других неправительственных организаций в этой сфере при Министерстве здравоохранения. Вакцинация детей началась во многих странах мира. В Соединенных Штатах в 2021 году было вакцинировано более восьми миллионов детей», — сказал Батбаяр Очирбат, секретарь Совета ученых при Государственной чревычайной комиссии.

Батбаяр Очирбат

«Мы изучили реакции детей на вакцины и побочные эффекты в этих странах. И это решение было принято исходя из риска заболеваемости и смертности в этой возрастной группе. Сейчас мы оказываем медицинскую помощь людям с серьезными сопутствующими заболеваниями. Будут даны инструкции по домашнему лечению пациентам с легкой формой коронавируса. Эпидемическая ситуация, вероятно, ухудшится со следующей осени».

Что касается Монголии, то в рамках программы «КОВАКС» из США получено миллион доз вакцины. Детям в возрасте 5–11 лет следует вводить 1/3 взрослой дозы дважды с интервалом в 21 день. Поскольку это добровольно, у родителей есть выбор.

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