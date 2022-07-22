Европол сообщил о случаях контрабанды оружия из Украины

CentralAsia (CA) - Европол выявил признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. По данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов», сообщает Tagesschau со ссылкой на конфиденциальный доклад Европола, отправленный в Совет ЕС. Полиция также опасается, что некоторые беженцы могут носить оружие для обороны.

Подготовленный Европолом документ посвящен последствиям военных действий на Украине и возможной террористической угрозе для ЕС. Полицейская служба зафиксировала несколько попыток граждан Украины покинуть страну с огнестрельным оружием. Когда это произошло, не уточняется. Европол считает, что вдоль границы Украины с ЕС могут быть созданы тайники с оружием для организации его контрабанды.

Как пишет Европол, у него есть доказательства того, что преступники прячут огнестрельное оружие вдоль границы с ЕС, а затем возвращаются через пограничные переходы, чтобы доставить оружие в Европу. «Страны-члены ЕС и их партнеры сообщали о случаях, когда преступные сети… осуществляли или планировали контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов»,— говорится в докладе (цитата по журналу Focus).

По данным Европола, страны, принявшие большее количество украинских беженцев, опасаются, что некоторые из приезжих провозят огнестрельное оружие для самообороны. Это оружие и боеприпасы якобы хранят в приграничной зоне. Утверждается, что несколько таких складов уже обнаружены, и «есть риск, что это оружие также может попасть в руки преступных группировок». От каких стран поступили жалобы и где нашли склады с оружием, неизвестно.

В докладе также говорится, что некоторых украинских беженцев заподозрили в провозе огнестрельного оружия через границу для последующей продажи в ЕС. Полиция подозревает, что беженцы хотят обменять оружие на какие-то товары и услуги. В Европоле утверждают, что уже были несколько случаев, когда огнестрельным оружием «оплачивали» поездки на такси. Где это произошло, также не уточняется.

Пресс-секретарь Европола Ян Оп Ген Оорт подтвердил, что полиция зафиксировала случаи торговли на черном рынке огнестрельным и тяжелым оружием из Украины, а также военными товарами. «Есть риск того, что они (оружие и боеприпасы) попадут в руки организованных преступников или террористов»,— заявил он изданию Spiegel.

Как передает канал N-tv, в Европоле рассказали, что в даркнете выставили на продажу американскую противотанковую ракету типа Javelin. При этом в европейской организации не могут подтвердить подлинность этого объявления. По словам представителя Европола, полиция не исключает, что подобные предложения «являются частью российской пропаганды, направленной против поставок западного оружия».

Европол еще в мае выражал опасения, что поставляемое Украине из ЕС оружие может попасть в руки преступников. Аналогичные опасения озвучивал Интерпол. Его глава Юрген Шток сообщал, что военный конфликт на Украине уже вызвал масштабные хищения удобрений и топлива.