Центробанк Узбекистана будет дорабатывать логотип сума

CentralAsia (UZ) - Центробанк Узбекистана намерен доработать символ национальной валюты, выбранный по итогам конкурса специальной комиссией, заявил первый замглавы ЦБ Ботир Захидов на пресс-конференции в Ташкенте 21 июля.

По его словам, выбранный вариант, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе из-за его схожести с логотипом французской компании IN-CORE systems, не окончательный.

По его словам, большинство представленных вариантов в той или иной форме повторяли символ американского доллара, либо евро. Символ узбекского сума должен кардинально отличаться.

Как отметил Захидов, к работе планируется привлечь зарубежных специалистов. Они займутся дизайном банкнот. Полноценное утверждение и ввод в обращение такого символа займет несколько лет, предположил он.