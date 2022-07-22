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Центробанк Узбекистана будет дорабатывать логотип сума

CentralAsia (UZ) -  Центробанк Узбекистана намерен доработать символ национальной валюты, выбранный по итогам конкурса специальной комиссией, заявил первый замглавы ЦБ Ботир Захидов на пресс-конференции в Ташкенте 21 июля.

По его словам, выбранный вариант, вызвавший неоднозначную реакцию в обществе из-за его схожести с логотипом французской компании IN-CORE systems, не окончательный.

По его словам, большинство представленных вариантов в той или иной форме повторяли символ американского доллара, либо евро. Символ узбекского сума должен кардинально отличаться.

Как отметил Захидов, к работе планируется привлечь зарубежных специалистов. Они займутся дизайном банкнот. Полноценное утверждение и ввод в обращение такого символа займет несколько лет, предположил он.

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