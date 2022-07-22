Прогресс первого проекта EPC-1 крупного НПЗ в Монголии составляет 63%

CentralAsia (MNG) - Нефтеперерабатывающий завод .в Монголии состоит из четырех наборов проектов: EPC-1, 2, 3 и 4.

В работе над проектом EPC-1, представляющим собой комплексный проект производственных нетехнологических зданий, промысловой инфраструктуры, дороги и системы водоснабжения, консультант по управлению проектом «И Ай Эл» из Индии осуществляет контроль за исполнением согласно международным нормам и стандартам. Об этом сообщает Министерство горной и тяжелой промышленности Монголии.

Генеральным подрядчиком проекта является ООО «JMC Projects» из Индии, работают инженерно-технические специалисты 21 субподрядной компании Монголии с общей численностью 641 человек и 250 единиц техники. И они планируют сдать проект 29 ноября 2022 года.

Проект EPC-1 состоит из 4 основных этапов планирования: подготовительные работы, проектирование, закупки и строительство, и общий прогресс проекта завершен на 63 процента.

Ускоренный тендер по выбору генерального подрядчика на выполнение работ по безлицензионному технологическому объекту EPC-2 объявлен 06.06.2022 и будет принят 16.08.2022.

Ускоренный тендер по выбору генерального подрядчика на выполнение работ EPC-3 промэлектростанции объявлен 05.04.2022, прием тендера 07.04.2022.

Выбраны лицензиаты EPC-4 на строительство лицензионных технологических объектов. Согласно этому, монгольская сторона подписала договоры с итальянской компанией Kinetics Technology как лицензиатом водородной установки и с французской компанией Axens как лицензиатом установки по отделению серы, соответственно. Также монгольская сторона подписала соглашение с американской компанией UOP Honeywell как лицензиатом установок по переработке бензина, гидрокрекингу, гидроочистке дизельного топлива и сепарации сжиженных горючих газов.

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