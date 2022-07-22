Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников

флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) - Лидер правящего в Афганистане движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада запретил выступать с обвинениями в адрес официальных лиц государства без достаточных доказательств, сообщает телеканал TOLO News.

В заявлении говорится, что бездоказательные обвинения считаются ложью и заслуживают наказания. Как отмечается, указ обязателен для исполнения для всех граждан и медийных организаций.

Террористическая группировка захватила власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода войск США из страны. В правительстве талибов функционирует так называемое Министерство одобрения, поощряемого и предотвращения порицаемого, оно регулирует контент в интернете и на телевидении. После прихода талибов к власти вернули отрубание рук и смертные казни, запретили мужчинам брить бороды. Женщин обязали носить бурки, им также частично ограничивали доступ к работе и запретили летать на самолетах без сопровождения мужчин.

Пока ни одно государство не признало власть талибов легитимной.