В Узбекистане выявлено 68 новых инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 22 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 570. В течение прошедших суток зафиксировано 68 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (18), Навоийской (6), Наманганской (5), Ташкентской (5) и Ферганской (5) областях.

По данным Минздрава, за день выздоровели 84 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 501).

На лечении находится 1432 больных COVID-19.