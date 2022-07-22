Лукашенко сообщил, что из Белоруссии наносили удары по территории Украины

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российские военные находятся в республике с его согласия. Он подтвердил, что они наносили удары по военным объектам Украины с территории Белоруссии, сообщается на сайте президента.

В интервью агентству AFP Александр Лукашенко сказал, что «ни один российский военнослужащий не приехал» в Белоруссию без его приглашения или разрешения. «Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий — разведчик, контрразведчик и прочие — не может здесь быть без моего ведома»,— заверил он.

Лукашенко рассказал, что с белорусской территории были нанесены удары по военным объектам Украины, но, как он утверждает, военные РФ сделали это, «чтобы обезопасить свои подразделения». «Мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом: мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем и украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем»,— заявил белорусский президент.

Он уже несколько раз говорил о попытках Украины нанести ракетный удар по Белоруссии. С его слов, все ракеты были перехвачены. Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия «не стремится воевать в Украине». В марте граница Белоруссии была усилена дополнительными батальонами, это сделали для защиты России от «нападения в спину», говорил Лукашенко. В конце мая он поручил создать оперативное военное командование на украинском направлении.