Россиянин и итальянка завершили выход в открытый космос

CentralAsia (CA) - Российский космонавт Олег Артемьев и итальянская астронавт Саманта Кристофоретти завершили совместный выход в открытый космос по российской программе, сообщают в «Роскосмосе».

«Выходной люк модуля «Поиск» (является частью российского сегмента Международной космической станции) был закрыт 22 июля в 0:54 по московскому времени. Напомним, что для Олега это был шестой выход в космической карьере, а для Саманты — первый», — говорится в сообщении.

Кристофоретти стала первым европейским астронавтом, который вышел в открытый космос со станции в российском скафандре.

Выход космонавта и астронавта продлился 7 часов и 4 минуты. Во время него Артемьев и Кристофоретти запустили восемь наноспутников ЮЗГУ-55 и два наноспутника «Циолковский-Рязань».

ЮЗГУ-55 будут отрабатывать автономную интеллектуальную группировку космических аппаратов и снимать поверхность Земли, а «Циолковский-Рязань» — с помощью радиопередающей аппаратуры калибровать чувствительность радиотелескопов Пущинской радиоастрономической обсерватории в Подмосковье.

Помимо запуска спутников космонавт и астронавт перенесли адаптеры с модуля «Поиск» на другой модуль МКС «Наука», установили другой адаптер на «Поиск», а на «Науке» заменили часть элементов оборудования.