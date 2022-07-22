Лукашенко рассказал, что было бы в случае его ухода с поста президента в 2020 году

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ситуация в Белоруссии была бы еще хуже, чем на Украине, если бы он ушел с поста в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью информационному агентству AFP, слова президента передает его пресс-служба.

«Если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая, и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем в Украине. Извините за нескромность»,— заявил Лукашенко в интервью.

По словам президента Белоруссии, «многие с 2020 года, которые вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: «Так мы же неправильно поступили».

Лукашенко ответил на вопрос о том, как долго он планирует оставаться у власти. Он заявил, что это решение принимает не сам президент, а белорусский народ. «Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами»,— сказал он.

После президентских выборов 2020 года, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты. По альтернативным оценкам, большинство голосов набрала кандидат-самовыдвиженец Светлана Тихановская. Сторонники Тихановской выходили на улицы с требованиями отставки Александра Лукашенко.