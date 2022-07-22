Аль-Каида и Исламское Государство расширяют свое влияние в Афганистане, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Транснациональные террористические группировки Аль-Каида и Исламское Государство (ИГ) расширяют свое влияние в управляемом Талибаном Афганистане и могут представлять угрозу для внешнего мира и в первую очередь для соседних стран. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn, со ссылкой на отчет аналитической группы в ООН.

Как говорится в докладе, ситуация в Афганистане остается сложной. Успешный захват власти талибами рассматривается другими террористическими группами как мотивационный фактор для пропаганды в соседних странах и в других частях мира.

Авторы отчета считают, что ИГ рассматривает Афганистан как базу для экспансии в регионе, реализации своего проекта «великого халифата» и пытается вербовать бойцов из других террористических группировок: недовольных боевиков «Талибана» и представителей местных этнических меньшинств.

ИГ увеличил свое присутствие на севере и востоке Афганистана. Группа, которая изначально начинала с вербовки членов «Техрик-е Талибан Пакистан» и афганских талибов, теперь имеет в своих рядах боевиков из Центральной Азии, которые активизировали свою деятельность на севере, граничащем со среднеазиатскими государствами Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

В апреле ИГ заявило, что обстреляло ракетами Таджикистан и Узбекистан. Обе страны эти утверждения опровергают, но авторы доклада предостерегают, что риск таких атак сохраняется.