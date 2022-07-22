экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде открытие парка «Ташкент» отложили до визита Шавката Мирзиёева

CentralAsia (TM) -  Власти Ашхабада готовились открыть парк «Ташкент» в день 65-летия экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, 29 июня.

Ожидалось, что поздравить Бердымухамедова-старшего с днем рождения приедет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, при участии которого должна была состояться церемония открытия.

Однако, глава Узбекистана ограничился телефонным звонком, хотя других мероприятий, судя по публикациям пресс-службы президента, в этот день он не посещал, передает издание «Хроники Туркменистана».

В Ашхабаде в этот день прошел 6-ой Каспийский Саммит.

14 июля в Ташкент с государственным визитом отправился Сердар Бердымухамедов, который на встрече с Мирзиёевым заявил, что строительство парка находится в «завершающей стадии» и пригласил главу Узбекистана посетить Ашхабад в любое удобное время. Открытие парка состоится во время этого визита.

По данным издания, к 29 июня работы в парке прекратились, и он был полностью готов к открытию. Сейчас вход в него перекрыт заградительными лентами. Строителей и уборщиков на территории нет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Премьер Италии снова подал в отставку
  • Самый большой ледник Казахстана Туюк-Су за последние 38 лет уменьшился на 1 км, - Токаев об изменении климата в ЦА
  • Центральный банк Узбекистана снизил основную ставку до 15%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com