Туркменистан остался последней страной, которую, по утверждениям властей, не затронул COVID-19

CentralAsia (TM) - Микронезия, вероятно, стала последней страной в мире с населением более 100 000 человек (в государстве насчитывается 115 тысяч жителей), в которой произошла вспышка COVID-19, сообщило 20 июля AP news.

Последние два с половиной года островное государство успешно избегало вспышки заболеваний коронавирусом благодаря изолированности от внешнего мира, строгому контролю на границах и обязательному карантину прибывающих. Однако, несмотря на эти меры, крайне заразный штамм Омикрон все же проник на территорию страны.

19 июля правительство Микронезии объявило о нескольких случая выявления COVID-19 в двух из четырех областей страны.

Теперь единственной страной с населением превышающим 100 тысяч человек, в которой, как утверждают власти, не обнаружено ни одного случая заражения, остался Туркменистан.

Однако, как отмечает издание, эксперты считают, что там произошла значительная вспышка COVID, которую авторитарное руководство предпочло игнорировать.

12 мая власти Северной Кореи объявили об обнаружении первых случаев заражения коронавирусом на территории страны и ввели локдаун, хотя до этого также продолжительное время заявляли об отсутствии эпидемии.

Согласно статистике ВОЗ, на данный момент свободными от коронавируса помимо Туркменистана считаются Остров Святой Елены с населением 4 439 человек и Токелау (территория под управлением Новой Зеландии), где проживают 1 499 человек.

Несколько дней назад «Хроника Туркменистана» сообщила, что в Лебапском велаяте вновь выявлены люди с COVID-19, а жителей Ашхабада приглашают сделать четвертую прививку.

Год назад Туркменистан захлестнула волна COVID-19. Как рассказали корреспондентам ХТ врачи и больные, в переполненных больницах царили паника и хаос, а в аптеках скапливались большие очереди.