Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 80 км госграниц

CentralAsia (TJ) - Президенты Таджикистана и Кыргызстана 21 июля заявили, что достигли договоренности об активизации деятельности Межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы.

Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 987 километров, из которых уточнено 664.

Власти Таджикистана утверждают, что за последний год согласовано более 80 км границы с Кыргызстаном. О каких участках линии госграницы идет речь, не сообщается.

Председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода на пресс-конференции 20 июля заявил, что власти хотят скорейшего решения пограничного спора с соседним государством. «У нас тоже есть сердце, мы понимаем, что жить на границе, на самом деле, не так легко. Поэтому мы делаем все возможное для решения этого вопроса», сказал он. Ориф Ходжазода отметил, что на сегодняшний день уточнено 519,9 км. таджикско-кыргызской границы. «Работа в дальнейшем будет вестись непрерывно для решения всех вопросов, касающихся проблем делимитации и демаркации границы»,- добавил глава госкомитета.

В различных источниках длина пограничной линии между Таджикистаном и Кыргызстаном приводится по-разному - от 970 до 987 км. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в апреле этого года во время рабочей поездки в Исфару сообщил, что с 2002 года «выявлено и согласовано 663,7 км из 987-километровой границы между двумя государствами, то есть 68,4 процента линии границы». А президент КР Садыр Жапаров тогда же на своей странице в Фейсбуке написал, что общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 км, из которых согласованы 664 км. По словам Орифа Ходжазода, пока полностью не определится граница, точную цифру назвать нельзя.

Между тем, президент КР Садыр Жапаров 21 июля в Чолпон-Ате, где проходила Консультативная встреча глав стран Центральной Азии, в частности, отметил, что продолжается работа по делимитации границ с Узбекистаном и Таджикистаном. «Я хочу отметить, что мы проявили политическую волю и сделаем все возможное, чтобы превратить эти границы в зону мира и благополучия, а Ферганскую долину превратить в настоящий оазис», — сказал Жапаров.

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