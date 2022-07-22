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SW: Российские войска провели наземные атаки в Харькове и Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 20 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска провели ограниченные наземные атаки на севере Харькова и в Херсонской области.

Выводы института:

Россия, вероятно, израсходовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.

Российские войска продолжают ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.

Российские силы могут хранить оборудование на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от украинских ударов.

Сообщается, что в Мурманской области России формируется добровольческий батальон.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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