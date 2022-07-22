Нур-Cултан ужесточает карантин в связи с переходом в «желтую зону»

CentralAsia (KZ) - С 23 июля в столице Казахстана ужесточают карантинные меры из-за роста числа случаев заражения COVID-19. По постановлению главного санитарного врача столицы рекомендовано носить маски при посещении мест массового скопления людей.

В постановлении говорится о рекомендации носить маски в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, в центрах обслуживания населения, на автовокзалах, крытых рынках, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи.

Также рекомендовано перевести на дистанционный формат работы беременных, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19. Совещания (заседания) с числом участников более 10 человек также рекомендовано переводить в онлайн-формат.

На сегодня в «желтой» зоне по темпам распространения коронавируса находится столица республики. Все остальные города республиканского значения и регионы — в «зеленой» зоне. На прошлой неделе в «желтой» зоне находился Алматы. Тогда местные власти рекомендовали жителям носить маски в закрытых учреждениях, в общественном транспорте.

Сообщения об ухудшении эпидемиологической ситуации в Казахстане стали поступать с конца июня. До этого, в период с марта до конца июня, в Казахстане ежедневно регистрировали менее 100 случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава Казахстана на 22 июля, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 2480 новых случаев заражения коронавирусом. Из них: в столице — 796, в Алматы — 722, в Карагандинской области — 165.

К этому дню лечение от коронавируса продолжают получать 14 026 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 25 пациентов.

Всего в Казахстане с начала пандемии в 2020 году подтверждено 1 326 190 случаев.

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