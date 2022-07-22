В выходные в Узбекистане ожидается до +47 градусов

CentralAsia (UZ) - Продолжается вынос очень жаркого и сухого воздуха из Ирана на территорию Узбекистана. Жителей страны ожидают жаркие выходные: в пятницу, субботу и воскресенье температурный фон превысит климатическую норму на 5-7 градусов.

Как сообщает Узгидромет, днем температура воздуха ожидается в пределах 40-45 градусов. По югу и пустынной зоне местами она может подниматься до 47 градусов.

Узбекистанцев попросили бережно относиться к своему здоровью и не находится под прямыми солнечными лучами в послеполуденные часы, чтобы избежать солнечного удара.

В эти дни в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами с пыльным поземком.

По предгорной и горной территории Ферганской области возможно прохождение гляциальных селевых паводков, вызванных таянием ледников на территории Кыргызстана.