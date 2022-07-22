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Иностранные всадники совершили грандиозную 84-дневную экспедицию протяженностью 3460 км в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Благотворительное приключение Blue Wolf Totem провело иностранных всадников по малоизвестным историческим местам, потрясающим ландшафтам и удивительным местам в истории Монголии.

Девятнадцать всадников со всего мира, в частности из США, Канады, Австралии, Великобритании и Нидерландов, вместе с монгольской командой 2 мая направились на север от пустыни Гоби к конечному пункту назначения в сердце Монголии – горе Алтай Таван Богд.

За время своего 84-дневного похода протяженностью 3460 км они пересекли пустыню, степь, горы и песчаные дюны.

Поездка стала возможной благодаря долгой дружбе между Баагий и Сараа из Horse Trek Mongolia и Джулия Veloo из Фонда Veloo, которые ранее организовали похожее благотворительное путешествие на 20 000 км по Монголии.

Целью поездки Blue Wolf Totem Ride является повышение осведомленности и сбор средств для проекта Veloo Foundation Children of the Peak Sanctuary Project/Нарны Хүүхдүүд который помогает почти 1000 детям из бедных районов Улан-Батора. Собранные средства пойдут на покупку продуктов питания, одежды и на обучение детей из Улаан-Чулуут.

Всадникам удалось собрать 107 250 долларов со всего мира.

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