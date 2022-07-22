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На Иссык-Куле демонтировали памятник Назарбаеву

CentralAsia (KZ) -  Памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву убрали с территории культурного центра «Рух Ордо» на Иссык-Куле в Кыргызстане.

Памятник располагался неподалеку от озера — с правой стороны от арок. Издание пишет, что, предположительно, памятник убрали более года назад — в период с середины 2020 года до середины 2021-го, так как на видео, которое снимали отдыхающие там в прошлом году, его уже не было.

В администрации президента Кыргызстана информацию о демонтаже памятника пока не комментировали.

Памятник был установлен в 2005 году неподалеку от озера, в честь 65-летия Назарбаева.

Новость об исчезновении памятника Назарбаеву вышла на следующий день после неформальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в кыргызской Чолпон-Ате.

В Казахстане столица, аэропорт, улицы, университет и школы носят имя Нурсултана Назарбаева. Также были возведены памятники в честь бывшего президента. Во время январских событий в Талдыкоргане митингующие снесли памятник Нурсултану Назарбаеву.

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