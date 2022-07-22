В Монголии был возмещен ущерб в связи с коррупционным преступлением в размере более $391 млн

CentralAsia (MNG) - В первой половине 2022 года Антикоррупционное агентство Монголии (Авлигатай Тэмцэх Газар) понесло ущерб в размере 2 061 324 104 812 тугриков (более $ 653 млн) в связи с расследованными преступлениями, а в ходе расследования был возмещен ущерб в размере 1 235 701 691 027 тугриков (более $ 391 млн), или 60 процентов.

Кроме того, имущество и денежные средства на сумму 382,7 млрд тугриков (более $ 121 млн), включая недвижимое и движимое имущество, здания, квартиры, автомобили и оборудование, были опечатаны и защищены.

Кроме того, взяток в размере 4 037 934 407 тугриков (более $ 1,3 млн) были конфискованы и обращены в доход государства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ущерб, причиненный преступлением, увеличился в 2,1 раза, сумма возмещения увеличилась в 13,9 раза, а арестованное имущество увеличилось в 3,4 раза, сообщает Агентство по борьбе с коррупцией.

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