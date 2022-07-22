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Кыргызстан на первом месте по посещаемости среди туристов из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  За первые шесть месяцев текущего года 2,1 млн узбекистанцев выехали за границу с туристической целью. Об этом сообщил Госкомстат Узбекистана.

По данным комитета, по состоянию на 1 июля страной, наиболее посещаемой узбекистанцами с целью путешествия, является соседний Кыргызстан - куда отправились 1 миллион 30 тысяч человек.

Второе и третье места по приему узбекских туристов занимают соседние – Казахстан и Таджикистан. В частности, 336 тысяч узбекистанцев с целью туризма в первом полугодии выехали в Казахстан и 284 тысячи в Таджикистан.

По данным Госкомстата, с 1 января по 1 июля 105 000 человек отправились в Россию, 58 000 — в Объединенные Арабские Эмираты, 50 000 — в Саудовскую Аравию, 21 000 — в Египет, 6 000 — в Южную Корею, 6 000 — в США, 5 000 — в Кувейт и Индию.

Ранее ведомство сообщало, что только в июне 2022 года Узбекистан посетили 493,9 тысячи иностранных туристов.

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