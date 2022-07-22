В Узбекистане начались испытания 5G

CentralAsia (UZ) - В городе Самарканда начались испытания сети 5G. Об этом сообщил глава Мининфокома Узбекстана Шерзод Шерматов.

По приведенным данным, скорость загрузки файлов составляет почти 900 Мбит/с, а скорость выгрузки — более 100 Мбит/с.

«Самаркандский туристический центр становится не только местом проведения международных мероприятий и незабываемого отдыха туристов, но и впервые в Узбекистане сумел объединить всех операторов мобильной связи страны. Антенны компаний установлены на одной вышке. Сообща они внедряли внутри помещения систему Active DAS», - отметил Шерматов.

Глава Мининфокома отметил условия, созданные для мобильных операторов постановлением президента в начале года, благодаря чему удалось реализовать задуманное.