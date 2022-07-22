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Бывшего режиссёра «Ералаша» приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Илья Белостоцкий
Илья Белостоцкий

CentralAsia (CA) -  Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссёра, сценариста и постановщика детского киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела затрагивали интересы детей и подростков. Информация о том, признал ли подсудимый вину, отсутствует.

Белостоцкого заключили в СИЗО в октябре 2020 г. Если сначала следствие вменяло ему более мягкую статью — развратные действия в отношениях ребенка до 14 лет, то позже дело переквалифицировали в действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

Белостоцкий работал в «Ералаше» с 2005 по 2014 г. В пресс-службе «Ералаша» отметили, что его работа всегда предполагала разовую проектную деятельность и «всегда контролировалась», к тому же при съемках детей на площадке всегда присутствовали родители или законные представители несовершеннолетних.

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