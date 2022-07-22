Кенийка принесшая Казахстану первое золото в чемпионате мира по легкой атлетике рассказала, чувствует ли себя казахстанкой спортсменкой

Нора Джеруто

CentralAsia (KZ) - Нора Джеруто которая принесла Казахстану первое золото на чемпионате мира по легкой атлетике рассказала, что чувствует себя Казахстанской спортсменкой. Об этом она сообщила во время интервью с Zakon.kz.

Джеруто рассказала что ощущает связь с Казахстаном и считает себя спортсменкой этой страны. «Я, безусловно, ощущаю связь с Казахстаном, здесь любят спорт, и это вдохновляет меня, вызывает сверхъестественные чувства».

Также она добавила, что большую часть времени находится в восточно-казахстанской области в Усть-Каменогорске.

Спортсменка победила в беге с препятствиями на 3 тыс. метров на мировом первенстве в Орегоне (США). Она пробежала дистанцию за 8:53.02, опередив соперниц из Эфиопии. В квалификации натурализованная кенийка также показала лучший результат.

Она перебралась в Казахстан в 2017 году, а в 2022 году получила официальное разрешение представлять страну на чемпионатах мира.

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