Денежные переводы из России в Узбекистан резко выросли и достигли за полгода $6,5 млрд

CentralAsia (UZ) - За первую половину этого года объем денежных трансферов из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% от всех переводов, или около $200 млн, сообщил председатель ЦБ РУз Мамаризо Нурмуратов на заседании Центробанка.

По данным банка, объем денежных переводов за границу за полгода составил — $6,5 млрд, что больше в 1,96 раза по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В июне этот показатель составил $2,34 млрд, это в 2 раза больше по сравнению с маем, где мигранты отправили средств на $1,65 млрд.

87% переводов в рублях получались в сумах. Российская валюта отправлялась через P2P-переводы, а остальная валюта свободно конвертировалась.

Также, во втором квартале количество расчетных счетов нерезидентов узбекских банков выросло на 38,5% — до 169 тысяч, из них 90 тысяч были открыты на валютные карты Visa и MasterCard.

По данным ЦБ, на 1 июля на расчетных счетах российских граждан в банках Узбекистана находилось $115 млн. Активная купля-продажа рублей в узбекских банках началась с начала марта, когда Центробанк посоветовал «отпустить» курс российской валюты.

Около 95 процентов прироста пришлось на денежные переводы из России. Отмечается, что за шесть месяцев в рублях было отправлено 199 миллионов долларов трансграничных переводов.

На внутреннем рынке было продано 5,6 миллиарда долларов иностранной валюты. По мнению регулятора, это число означает, что неформальные каналы денежных переводов сокращаются, поскольку ограничения в России побуждают мигрантов отправлять наличные по официальным каналам.

Вторжение России в Украину также вызвало увеличение количества счетов нерезидентов в Узбекистане. В частности, в первом полугодии количество счетов нерезидентов достигло 169 тысяч. Большая их часть - доля временных мигрантов из России, Украины и Белоруссии.

На совещании было отмечено, что уровень инфляции в июне достиг 12,2 процента, рост данного показателя вызван импортной инфляцией, проблемами, возникающими в поставках и логистике товаров, либерализацией производства зерна и цен реализации.

ЦБ также признал, что цены на продовольственные товары выросли на 16,5 процента, а на непродовольственные товары и услуги - на 10,7 и 6,8 процента.