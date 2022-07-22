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Украина намерена переломить ход военных действий до зимы, - глава офиса Зеленского
Андрей Ермак
Андрей Ермак

CentralAsia (CA) -  Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что руководство страны хочет переломить ход военного конфликта до зимы, и пообещал «много сюрпризов».

«Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее,— написал Ермак в своем Telegram-канале.— Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская армия сможет перейти в контрнаступление в середине июля или в августе. Залогом успеха он называл поставки Западом современного оружия.

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