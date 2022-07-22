Великобритания поставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и боеприпасы

CentralAsia (CA) - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшие недели Великобритания отправит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Помимо этого королевство поставит Украине противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников.

«Вместе с нашими международными партнерами мы предоставим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина»,— говорится в заявлении Уоллеса, которое приводит агентство Reuters.

30 июня в канцелярии Бориса Джонсона анонсировали помощь Украине размером £1 млрд (или $1,2 млрд). Ей обещали беспилотники, системы ПВО и радиоэлектронное оборудование.

Великобритания уже оказала Украине помощь на сумму £2,3 млрд ($2,8 млрд) — она поставила в страну 7 тыс. единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин. Также страна занимается обучением украинских военнослужащих.