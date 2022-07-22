экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Великобритания поставит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и боеприпасы

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшие недели Великобритания отправит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1600 единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Помимо этого королевство поставит Украине противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников.

«Вместе с нашими международными партнерами мы предоставим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина»,— говорится в заявлении Уоллеса, которое приводит агентство Reuters.

30 июня в канцелярии Бориса Джонсона анонсировали помощь Украине размером £1 млрд (или $1,2 млрд). Ей обещали беспилотники, системы ПВО и радиоэлектронное оборудование.

Великобритания уже оказала Украине помощь на сумму £2,3 млрд ($2,8 млрд) — она поставила в страну 7 тыс. единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин. Также страна занимается обучением украинских военнослужащих.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Директор ЦРУ высказался о здоровье Путина
  • Нур-Cултан ужесточает карантин в связи с переходом в «желтую зону»
  • Газопровод «Сила Сибири-2» через Монголию еще больше сбалансирует импорт газа Китая – эксперты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com