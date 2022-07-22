Когда будет введен жесткий карантин в Казахстане?

CentralAsia (KZ) - В случае перехода в «красную» зону по эпидситуации возможно возобновят систему Ashyq (программа для возможности продолжать свою деятельность в период карантинных мер), а также ограничительные мероприятия. Об этом заявила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава Роха Кожапова во время пресс-конференции.

«Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в «красную» зону согласно матрице. На сегодня только один регион – Нур-Султан находится в «желтой» зоне. Когда регион в «желтой» зоне, то введение каких-то жестких ограничительных мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено», - сказала Кожапова, отвечая на вопросы журналистов.

«В случае перехода региона в «красную» зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq и ограничительные мероприятия в два этапа. Но эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с научно-производственным предприятием «Атамекен», - рассказала она.

Все решения, по словам руководителя управления Минздрава, будут приниматься по результатам рассмотрения на Межведомственной комиссии.

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